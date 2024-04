Oltre 300 richieste di adozione per i bassotti sotto sequestro

Sono già oltre trecento, tra telefonate ed e-mail, le richieste arrivate alla polizia locale del distretto della Bassa bergamasca orientale per poter adottare uno dei bassotti posti sotto sequestro martedì perché ospitati in un allevamento risultato abusivo a Bariano. In base a quanto disposto da Ats Bergamo – i cui veterinari hanno partecipato al blitz con la Locale – i trenta cani bassotto tedesco a pelo lungo, 13 maschi e 17 femmine e di cui 11 cuccioli, dovranno essere ridotti a 10 e dunque 20 devono essere ceduti: la prescrizione prevede che scatti, entro 90 giorni, un’istanza di dissequestro, con la successiva cessione gratuita a terzi. Considerato anche il fatto che sono cani che venivano venduti a 1.600 euro, soprattutto on line, e che comunque non avrebbero problemi di salute, è scattata la corsa all’adozione.