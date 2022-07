Palosco, frontale in via Mornico: grave un 35enne

Scontro frontale tra due auto nella prima serata di lunedì 25 luglio a Palosco, nel quale è rimasto gravemente ferito l’uomo alla guida di uno dei veicoli, in seguito ricoverato al «Papa Giovanni» in codice rosso. La ragazza al volante dell’altra vettura coinvolta nell’incidente è stata ricoverata per la lussazione di una gamba all’ospedale di Chiari. Ad avere la peggio è A.A. 35enne benzinaio di Calcinate, le cui condizioni sono parse da subito gravi ai soccorritori, che lo hanno estratto dall’auto dopo l’impatto tra la sua Fiat Tipo e la Range Rover Evoque che proveniva dalla direzione opposta. L’episodio si è verificato pochi minuti prima delle 20, in un tratto rettilineo di via Mornico, contrassegnato dalla linea continua. Della dinamica dell’incidente si sono occupati i carabinieri di una pattuglia di Martinengo. Sul posto sono intervenute un’automedica, due ambulanze e una squadra dei vigili del fuoco di Chiari, i cui volontari hanno liberato dai rispettivi abitacoli i conducenti, al termine di una delicata operazione.