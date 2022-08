Strada provinciale «Francesca», controllate 20 prostitute e 96 automobilisti: multe per quasi 40mila euro

I Carabinieri della Compagnia di Bergamo hanno svolto dei servizi di controllo del territorio lungo la strada provincia 122 «Francesca» nel territorio dei comuni di Calcinate e Mornico al Serio con l’obbiettivo di contrastare il fenomeno della prostituzione e delle attività illegali connesse , come il favoreggiamento, lo sfruttamento, l’agevolazione dell’immigrazione clandestina e la tratta degli esseri umani con riduzione in schiavitù.

Durante l’operazione sono state controllate 20 donne per lo più di origine rumena e 96 automobilisti, 29 avevano con precedenti per reati vari. Due prostitute e due clienti sono stati sanzionati per atti osceni in luogo pubblico, per un importo complessivo di circa 20.000 euro.