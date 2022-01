A Dalmine non si accorge della coda per i tamponi e si ribalta con l’auto - Foto

Erano in fila su viale Locatelli. Ognuno nella propria macchina in attesa di accedere all’area tamponi di via Tofane quando intorno alle 8,30 di sabato mattina 8 gennaio, all’altezza del parco Carolina Pesenti, hanno sentito un forte botto e visto un’auto che si ribaltava finendo nell’altra carreggiata. Il conto del brutto incidente avvenuto ieri a Dalmine recita: due feriti, fortunatamente non in modo grave, sei le persone coinvolte, una macchina distrutta e altre due danneggiate, alcuni minuti di panico e la chiusura della strada per due ore e mezza, con conseguenze non da poco su chi doveva fare i tamponi al punto dalminese.

Una Peugeot 3008 grigia stava transitando a velocità sostenuta su viale Locatelli. All’interno due ragazzi residenti in città: uno di 23 e l’altro di 27 anni. I l conducente non si è accorto delle macchine ferme in coda e, cercando di evitare l’impatto, ha deviato all’ultimo momento. Ma nella manovra ha urtato prima lo specchietto di un’auto e poi il retro di una seconda vettura. La Peugeot ormai fuori controllo si è prima girata su un fianco e poi ribaltata intrappolando all’interno i due giovani.