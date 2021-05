Addio all’avvocato Arturo Botti, aveva 70 anni: «Una persona vera e mite»

È mancato improvvisamente a 70 anni l’avvocato Arturo Botti, molto noto nell’ambiente forense bergamasco. Botti viene descritto da tutti come una persona empatica e dotata di grandissime capacità di mediazione, a livello professionale e nei rapporti interpersonali. Uomo di grande umanità e amante della vita, ha affrontato la professione con grande dedizione, unendo una presenza forte e costante in famiglia. Botti era anche molto sportivo: ha sempre giocato a calcio e a tennis, ma tra le sue grandi passioni c’erano anche la montagna e lo sci, che praticava volentieri con i suoi figli e gli amici. Lo studio professionale, specializzato in diritto civile, societario, commerciale e bancario, situato in via San Benedetto a Bergamo, prosegue con la figlia Laura e i professionisti dell’ufficio, che portano avanti le competenze tramandate da Botti in anni di collaborazione. Anche il figlio Andrea ha scelto di fare l’avvocato per uno studio di Milano, rappresentando insieme alla sorella Laura la quarta generazione di legali nella famiglia.