Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca
Mercoledì 05 Novembre 2025

Aggressione di Milano, giovedì mattina l’interrogatorio di Lanni

LE INDAGINI. Il 59enne bergamasco autore dell’accoltellamento di piazza Gae Aulenti sarà sentito dai giudici.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Un frame del video in cui si vede Vincenzo Lanni pochi istanti prima dell’accolellamento di Anna Laura Valsecchi. Il 59enne bergamasco sarà sentito giovedì 6 novembre di giudici
Un frame del video in cui si vede Vincenzo Lanni pochi istanti prima dell’accolellamento di Anna Laura Valsecchi. Il 59enne bergamasco sarà sentito giovedì 6 novembre di giudici
(Foto di Ansa)

Milano

Sarà interrogato nella mattinata di giovedì 6 novembre dalla gip Rossana Mongiardo, Vincenzo Lanni, il 59enne accusato di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e porto abusivo di arma, ossia il coltello acquistato la scorsa settimana, con cui lunedì mattina, in piazza Gae Aulenti ha pugnalato alla schiena Anna Laura Valsecchi, una manager di Finlombarda, poi salvata dai medici di Niguarda.

L’uomo, fermato una dozzina di ore dopo l’accoltellamento con un colpo solo, fulmineo, al pm Cristina Ria e ai carabinieri, ha spiegato di aver scelto « un luogo simbolo del potere economico » e una donna a caso e che non conosceva, per colpire «il contesto» additato come il responsabile del suo «licenziamento».

La giudice Mongiardo dovrà poi decidere sulla richiesta di convalida del fermo e di applicazione della misura cautelare del carcere.

Gli altri episodi nella Bergamasca

L’uomo, con problemi psichiatrici, 10 anni fa, nella Bergamasca, zona dove viveva e lavorava come programmatore informatico, aveva tentato di uccidere due pensionati e aveva intenzione, come lui stesso aveva detto, di aggredire una jogger poi scampata al peggio. Era stato condannato a 8 anni e a tre anni in misura di sicurezza in una strutta protetta.

Era finito in carico alla comunità Exodus, nel Varesotto, dove poi, dopo essere stato giudicato non più socialmente pericoloso, è rimasto da libero fino a giovedì scorso , quando è stato allontanato per cattiva condotta. Un iter questo su cui la Procura sta effettuando approfondimenti, così come sta ricostruendo pure l’episodio del 2023: mentre era in libertà vigilata era stato fermato dalla Polfer alla stazione di Varese con un coltello nello zaino. Venne rilasciato e denunciato a piede libero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Milano
Varese
Giustizia, Criminalità
Processo
Criminalità
Salute
Malattia
Vincenzo Lanni
Rossana Mongiardo
Anna Laura Valsecchi
Finlombarda
Exodus