Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Martedì 04 Novembre 2025

Dopo l’accoltellamento, il bergamasco resta in carcere: spero la donna stia bene

IL CASO. «L’ho fatto», ha detto Vincenzo Lanni al militare che gli stava chiedendo le generalità, senza aggiungere altro se non indicare dove aveva gettato il giubbotto. Poi una volta portato al comando, ha detto: «Spero che la donna che ho colpito stia bene».

La zona dell’accoltellamento
La zona dell’accoltellamento

Ha spiegato di aver scelto «un luogo simbolo del potere economico» e di aver aggredito a caso una donna che non conosceva per colpire «il contesto» additato come il responsabile del suo «licenziamento». Vincenzo Lanni, bergamasco di 59 anni e con problemi psichiatrici, dieci anni fa aveva perso il lavoro come programmatore informatico e la sua «insofferenza», che allora lo aveva portato ad infierire su due anziani e poi in carcere, si sarebbe riproposta lunedì mattina 3 novembre.

La ricostruzione dell’accoltellamento

Tre minuti prima delle 9, in piazza Gae Aulenti, Lanni ha accoltellato Anna Laura Valsecchi, la manager di Finlombarda, che è viva per miracolo. Mentre lei stava camminando in un vicolo verso la torre UniCredit, per raggiungere il suo ufficio, si è soffermato 30 secondi, ha atteso che lei gli passasse di fianco, e poi si voltato e l’ha pugnalata alla schiena. Un gesto fulmineo, come fulminea è stata la sua fuga finita verso sera: alle 19.20 è stato rintracciato in via Vitruvio, nell’albergo dove viveva da giovedì scorso, da quando è stato allontanato da una delle comunità di Exodus, per comportamenti contrari alla condotta della comunità.

«L’ho fatto», ha detto al militare che gli stava chiedendo le generalità, senza aggiungere altro se non indicare dove aveva gettato il giubbotto. Nella stanza dell’hotel sono stati trovati alcuni degli indumenti che, come risulta dalle immagini delle telecamere, indossava al momento della brutale aggressione , mentre il coltello da cucina con lama di 40 cm ha detto di averlo acquistato nei giorni scorsi. E poi, una volta portato al comando, ha detto: «Spero che la donna che ho colpito stia bene».

In piena notte al pm Cristiana Ria, che con il procuratore Marcello Viola coordina le indagini delegate ai Carabinieri, il 59enne si è giustificato adducendo l’«insofferenza» per essere stato licenziato e il suo risentimento per essere stato messo alla porta dalla comunità in provincia di Varese: lì, dopo aver espiato la condanna a otto anni per i due tentati omicidi di 10 anni fa nel carcere di Bollate, ha trascorso due anni in misura di sicurezza disposta dal Tribunale di Bergamo e lì è rimasto per proseguire il percorso di reinserimento sociale fino alla scorsa settimana. La misura di sicurezza, che prevedeva la permanenza in una Rems (Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza) per almeno 3 anni, a dicembre 2024 non gli non gli è stata più rinnovata, in quanto per i magistrati della Sorveglianza non era più socialmente pericoloso.

Il pm ha chiesto la convalida del fermo e la misura cautelare del carcere, la più idonea per evitare il pericolo di reiterazione del reato. L’accusa è di tentato omicidio e porto abusivo di armi. L’interrogatorio del gip dovrebbe essere giovedì 6 novembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Giustizia, Criminalità
Processo
Criminalità
Politica
politica interna
Salute
Malattia
Vincenzo Lanni
Anna Laura Valsecchi
Marcello Viola
Finlombarda
Exodus
Tribunale di Bergamo