Cronaca / Bergamo Città
Martedì 04 Novembre 2025

L’aggressore di Gae Aulenti: donna scelta a caso nel luogo simbolo del potere economico

L’ACCOLTELLAMENTO. L’uomo, nell’interrogatorio che si è svolto nella notte, ha confessato e spiegato i motivi del suo gesto.

Il luogo dell’agguato e un fotogramma di Vincenzo Lanni, 59enne bergamasco che l’ha accoltellata
Il luogo dell’agguato e un fotogramma di Vincenzo Lanni, 59enne bergamasco che l’ha accoltellata
(Foto di Ansa)

Milano

Dopo un lungo interrogatorio condotto nella notte tra lunedì 3 e martedì 4 novembre dal sostituto procuratore Maria Cristina Ria, il 59enne bergamasco, Vincenzo Lanni, responsabile dell’aggressione a una donna nei pressi del palazzo Unicredit è stato fermato e trasferito nel carcere di San Vittore.

La confessione dell’aggressore

L’uomo, secondo quanto riferito dai carabinieri, ha confessato in maniera lucida di aver agito per «forte risentimento» e per motivazioni di natura personale e simbolica.

Il movente: risentimento verso la comunità che lo ha cacciato

Durante l’interrogatorio, l’uomo ha spiegato di aver covato un profondo rancore nei confronti della comunità di recupero che lo aveva allontanato pochi giorni prima per cattiva condotta.

A questo si sarebbe aggiunta una persistente insofferenza per un licenziamento avvenuto dieci anni fa da parte di un’azienda di programmazione informatica in cui lavorava.

Attacco premeditato in un luogo simbolo

Questi elementi, secondo la confessione, lo avrebbero spinto a premeditare l’aggressione in un luogo «simbolo del potere economico», individuato nei pressi del palazzo Unicredit, in piazza Gae Aulenti.

«Non conoscevo la donna, è stata una scelta casuale»

Il 59enne ha chiarito di non conoscere la vittima, affermando di averla scelta in modo casuale. L’intento, ha dichiarato, era quello di colpire il contesto in cui si trovava — non la persona in sé. Il fatto che la donna lavorasse proprio all’interno del palazzo Unicredit sarebbe, secondo il suo racconto, una coincidenza del tutto fortuita.

Le indagini dei Carabinieri proseguono

Il fermo immagine, tratto da un video dei Carabinieri, mostra il momento dell'accoltellamento, 03 novembre 2025
Il fermo immagine, tratto da un video dei Carabinieri, mostra il momento dell'accoltellamento, 03 novembre 2025

Le indagini coordinate dalla Procura di Milano sono ancora in corso per verificare e contestualizzare le dichiarazioni rese dall’uomo. I carabinieri hanno trovato la giacca indossata durante l’aggressione, abbandonata nei pressi dell’Esselunga di viale Famagosta.

È emerso inoltre che il soggetto, già condannato in passato per due episodi avvenuti in Valle Seriana nel 2015, aveva terminato di scontare la pena a otto anni di carcere e si trovava in comunità per un percorso di reinserimento sociale.

L’uomo è stato riconosciuto dalla sorella nelle telecamere di sorveglianza e poi fermato dai carabinieri nella serata di lunedì 3 novembre.

