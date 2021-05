Aziende, vaccinazioni al via tra luci e ombre

Stabilite le classi di priorità, ma intanto la campagna per età è già nel vivo. I sindacati: da non sprecare il lavoro fatto con le imprese.

La campagna vaccinale è entrata nel vivo e Inail ha pubblicato il documento tecnico operativo per le vaccinazioni anche in azienda, in modo da fornire i criteri e definire le priorità della somministrazione nei luoghi di lavoro. Un ulteriore passo avanti che, paradossalmente, rischia di non essere utilizzato appieno dalle aziende, proprio per l’accelerazione delle chiamate anche per la fascia dai 40 ai 49 anni.

Bettoni: «Priorità definite»