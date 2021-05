Bergamo, iscrizioni a quota 400 per i nidi comunali: ritorno al pre-Covid

Sono tornati a livelli quasi «normali» i numeri delle iscrizioni agli asili nido comunali. Al 30 aprile (ma c’è tempo fino alla fine del mese per iscrivere i bimbi nati nel mese di maggio) le nuove domande pervenute al Comune di Bergamo per l’anno educativo 2021/22 sono state 400, circa il 10% in meno rispetto al periodo pre-Covid. Lo scorso anno, con la pandemia in pieno corso, la lista d’attesa si era azzerata a fronte delle 278 richieste e un crollo del 38% rispetto all’anno precedente, quando le domande erano state 447. I numeri dunque si rialzano, con la quasi certezza che tornerà a crearsi una lista di attesa. Secondo il trend degli ultimi anni e le limitazioni sulla capienza dettate dalla pandemia, dovrebbero restare in sospeso circa 40 domande (nel 2019 erano 80), un’attesa che dovrebbe trovare risposta entro la fine dell’anno, in seguito a rinunce, al meccanismo delle preferenze (si possono indicare più strutture) e a chi cambia idea. Le liste definitive si avranno, come ogni anno, a giugno, ma il primo bilancio sulle iscrizioni fa ben sperare l’assessore all’Istruzione, Loredana Poli: «Siamo molto contenti che siano risalite, è una conferma che il sistema dei nidi funziona e che può dare tranquillità alle famiglie, questo è l’aspetto che ci conforta di più. Il servizio si svolgerà con un numero gestibile di bambini, ancora in modalità “Covid”, che ci ha portato a ridurre la capienza da 635 posti a 557. Con questi numeri, è prevedibile che entro Natale tutte le richieste troveranno una risposta, i tempi di scorrimento della lista di attesa saranno veloci. Intanto confermiamo la prosecuzione del servizio fino a luglio, con il centro estivo dei nidi (info su www.bambiniegenitori.bergamo.it, ndr)».