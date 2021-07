Bergamo, si rinnova anche via Borfuro: dal 7 agosto un mese di lavori in tre tappe

L’intervento sulla rappezzata via Borfuro è di quelli «cuci e scuci», salvando il salvabile. Ma dei quasi 1.500 metri quadri di pavimentazione, solo una piccola parte delle pietre sarà riutilizzata, visto il grado di usura. «È messa proprio male, fino ad oggi sono stati fatti aggiustamenti provvisori, è ora di intervenire» si lascia andare l’assessore ai Lavori pubblici Marco Brembilla, annunciando il via, il prossimo 7 agosto e per tutto il mese, ai lavori di rifacimento della pavimentazione costituita da una fascia centrale in acciottolato e da percorsi pedonali laterali in pietra di Bedonia fiammata.