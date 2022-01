Bergamo wifi raddoppia in città e «fa rete» con Brescia per il 2023

L’assessore Angeloni: da 300 a 600 antenne, i cittadini ci dicano dove servono. E per la Capitale della Cultura un segnale unico e la possibilità di collegarsi in entrambi i luoghi.

La rete wifi del Comune di Bergamo raddoppierà nel 2022, allungandosi idealmente fino a Brescia. Le città Capitale italiana della Cultura 2023 condivideranno un altro progetto (oltre ai tanti già in programma), per legarsi in maniera ancora più stretta, in vista dell’appuntamento che tra un anno esatto le vedrà protagoniste del panorama culturale italiano. L’annuncio ieri a Palazzo Frizzoni, nella conferenza stampa di fine anno sui temi dell’innovazione. I servizi di wifi delle due città utilizzeranno un segnale unico e chi è iscritto all’uno potrà accedere automaticamente ad entrambi, anche senza password. Nei primi mesi del 2022 sarà predisposta una gara unica per individuare il gestore (a Bergamo il contratto attuale scade a novembre). Sarà migliorata anche la qualità del segnale, mentre passeranno da 300 a 600 le antenne per riceverlo su tutto il territorio comunale. «Pubblicheremo presto una mappa di quelle già installate e daremo la possibilità ai cittadini di suggerire dove posizionare quelle nuove, e di votare le varie proposte», ha detto l’assessore comunale all’Innovazione Giacomo Angeloni.

Il rafforzamento della rete wifi è uno dei tanti progetti a venire per un settore che vede Bergamo al quarto posto tra le città più tecnologiche in Italia. Il 2021 si chiude con oltre 92mila pratiche online per 697 servizi disponibili (dall’anagrafe ai tributi, dalle prenotazioni ai pagamenti). Quelle più gettonate sono le comunicazioni di fine e d’inizio lavori (rispettivamente 2.917 e 2.043 pratiche). E ancora: il Comune riceve in media 16mila prenotazioni di appuntamenti alla settimana e un migliaio di contatti da «Segnala Bergamo», che riguardano soprattutto verde, mobilità, polizia locale e lavori pubblici. «Si tratta di un canale di comunicazione diretto con i residenti – ha detto Angeloni –, ai quali il Comune deve rispondere entro 30 giorni».