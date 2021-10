Boltiere, patente falsa comprata su un sito: multa da 5 mila euro

Il ritiro di un fantomatico permesso internazionale di guida, poi risultato falso, da parte della polizia locale a Boltiere ha fatto emergere l’esistenza di un sito internet dove è possibile acquistare questo e altri documenti che il portale in questione spaccia come utilizzabili in quasi tutta Europa. Ma che in realtà sono appunto dei falsi, che comportano anche pesanti sanzioni a chi ne è in possesso al posto dei regolari documenti di guida. Come l’egiziano di 33 anni – regolare, residente a Bergamo e già noto alle forze dell’ordine – che gli agenti del corpo di polizia intercomunale di Brembate, Capriate e Boltiere hanno fermato e sanzionato con 5 mila euro di multa, oltre alla denuncia penale per falso materiale e al sequestro della sua Opel Insignia, tra l’altro risultata non regolarmente sottoposta alla revisione periodica.