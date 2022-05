Bonus da 200 euro, l’estensione riguarda 40mila bergamaschi

Sono lavoratori spesso poco tutelati o valorizzati. Ma a maggior ragione in questo momento di nuova crisi economica, è importante tutelare anche loro: l’ulteriore estensione del bonus «anti-inflazione» da 200 euro dovrebbe interessare circa 40mila persone in Bergamasca, all’interno della più ampia platea di cittadini che hanno un reddito fino ai 35mila euro lordi annui (600mila i bergamaschi in questa fascia). Dopo il primo annuncio, infatti, il governo ha ampliato la platea del decreto «Aiuti»: al bonus una tantum da 200 euro – atteso a luglio per lavoratori dipendenti e pensionati – avranno diritto anche lavoratori autonomi, badanti e colf, disoccupati, lavoratori stagionali, percettori di reddito di cittadinanza. I numeri sono interessanti anche per la Bergamasca, dato che i disoccupati sono circa 15mila, colf e badanti sono 12mila, i lavoratori autonomi circa 8mila (va però escluso chi guadagna più di 35mila euro), i percettori del reddito di cittadinanza circa 5mila. Totale: appunto circa 40mila bergamaschi.