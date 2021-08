Bonus fino a 100 euro per la rottamazione della tv: è già corsa all’acquisto

Dal 23 agosto le famiglie potranno ricevere fino a 100 euro per rottamare un vecchio televisore comprato prima di dicembre 2018 e non più compatibile con i nuovi standard di trasmissione del digitale terreste «Dvbt-2». Il ministro allo Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha firmato il decreto per il bonus rottamazione, pubblicato in Gazzetta ufficiale, che stanzia 250 milioni di euro per l’acquisto dei nuovi televisori fino al 31 dicembre 2022. I rivenditori di elettrodomestici stanno già ricevendo numerose visite e telefonate da parte dei clienti che intendono utilizzare il contributo governativo per la sostituzione del vecchio apparecchio.

La data da segnare sul calendario è quella del 23 agosto, primo giorno utile in cui sarà possibile farne richiesta. La misura non prevede tetti massimi determinati dall’Isee, cosa che la rende particolarmente appetibile ad un’ampia platea di utenti. Nei mesi scorsi era stata lanciata una prima misura, destinata a tutti coloro che possiedono un Isee inferiore ai 20 mila euro, che tramite autocertificazione possono ottenere un contributo di 50 euro per l’acquisto di una nuova tv o di un decoder che permette di ricevere le nuove frequenze. Il nuovo bonus rottamazione, che vale uno sconto del 20% sul prezzo d’acquisto, fino ad un massimo di 100 euro, è cumulabile con il vecchio incentivo che rimane in vigore. Il contributo è associato al codice fiscale del singolo cittadino e sarà possibile fare richiesta di un solo bonus per nucleo familiare residente in Italia e in regola con il pagamento del canone Rai. Per scoprire se il proprio televisore è abilitato alla visione del nuovo digitale terrestre, basta sintonizzarsi sui canali di test Rai o Mediaset, 100 o 200, e verificare la presenza del messaggio «Test Hevc Main10».