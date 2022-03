Borgo Palazzo, un polo da (quasi) 10mila abitanti: dati, analisi e video

Le nascite in (forte) crescita, i giovani in maggioranza (relativa), i residenti che continuano ad aumentare. È Borgo Palazzo il «serbatoio demografico» della città? Tre indizi fanno una prova: qui, in questo rione che intreccia l’anima antica e l’apertura al mondo, si può provare a invertire la tendenza. È una città nella città, tra l’altro, Borgo Palazzo: con 9.811 abitanti, fosse un Comune a sé, sarebbe il ventesimo più grande di tutta la provincia di Bergamo.