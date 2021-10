Cade da una fioriera a Lodi, grave bambino di 6 anni: trasportato d’urgenza a Bergamo

È successo davanti a una scuola: il piccolo è in prognosi riservata al Papa Giovanni XXIII con un grave trauma cranico.

Un bambino di 6 anni giovedì pomeriggio 14 ottobre, dopo essere uscito da una scuola di Lodi, è caduto da una fioriera ed è in gravi condizioni. Secondo le prime indagini, dopo essere stato affidato ai genitori, si è messo a giocare fuori dall’istituto e sarebbe salito su una fioriera posta oltre il corrimano della scalinata in ingresso dell’istituto.

La fioriera si sarebbe sbilanciata facendo precipitare a terra l’alunno da un’altezza di circa un metro. Il piccolo ha subìto un importante trauma cranico è stato subito soccorso: è stato trasportato d’urgenza in eliambulanza all’ospedale di Bergamo dove si trova ora in prognosi riservata. La polizia locale intervenuta sul posto sta conducendo gli accertamenti e accertamenti sono in corso anche da parte della scuola.