Campo Utili, nel progetto di riqualificazione anche il rugby

Per gli appassionati della palla ovale l’ipotesi di un trasloco dalla Cittadella dello sport. In via Baioni nuovi impianti, tribune, spogliatoi, vialetti e area gioco: c’è l’ok della Giunta, il cantiere a fine 2022.

Il rugby è la vera new entry, ma il progetto di fattibilità per la riqualificazione del Campo Utili appena approvato dalla Giunta (e dalla Commissione paesaggio), porterà diverse novità. Si punta ad aprire il cantiere alla fine del 2022: nel nuovo edificio al centro dell’area troveranno spazio tribune per spettatori, spogliatoi, una club house, un centro medico sportivo-fisioterapico, una ciclostazione (vista la vicinanza con la Green way) e un’area ristoro. Nell’area appena sotto le Mura veneziane che si sviluppa tra il Morla, via Baioni, Sporchia e Turani è previsto un nuovo campo sportivo - dedicato a rugby e calcio –, il rifacimento dell’attuale con un nuovo manto sintetico, il riordino dei vialetti e dei parcheggi. Resterà la sede della Bergamo Boxe, che sarà riqualificata, così come le aree esterne. L’operazione avviata dal Comune di Bergamo vale 3,9 milioni di euro di cui 1 milione e 300 mila dal Piano delle opere pubbliche e i restanti 2 milioni e 600 mila generati dalla variante sul parcheggio e la Curva Sud del Gewiss stadium.