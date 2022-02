Caro energia, benzinai allo stremo. «Senza aiuti luci spente di notte»

Salgono i prezzi dei carburanti alla pompa, ma allo stesso tempo diminuisce la marginalità dei benzinai. I gestori dei distributori lanciano un grido di allarme che coinvolge tutta la categoria. Perché avanti di questo passo, non escludono di dover ridurre il servizio e interrompere l’illuminazione di notte.

«Siamo stretti tra la morsa del caro bollette, letteralmente triplicate, e margini ridotti – commenta Renato Mora, presidente del gruppo benzinai di Ascom Confcommercio Bergamo -. Per far funzionare gli impianti usiamo moltissima energia e così non riusciamo più ad andare avanti. Sostenere le spese è diventato impossibile, anche perché stiamo vivendo una contrazione delle vendite e anche i margini si stanno riducendo al minimo». I pochi centesimi di guadagno al litro «diventano briciole se calcoliamo il calo di affari – prosegue Mora -. Prezzi così alti nei carburanti non si vedevano da almeno una decina di anni e per tutti noi gestori è aumentata anche l’esposizione bancaria con maggiori rischi d’impresa».