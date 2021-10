Centro prelievi, app in aggiornamento. Per le urgenze direttamente in ospedale

L’Asst «Papa Giovanni XXIII» è al lavoro per aggiornare la piattaforma, intanto ha predisposto una modalità alternativa per le urgenze: «Il percorso di prenotazione dei prelievi era proprio in questi giorni in fase di revisione – spiega l’Asst “Papa Giovanni” in una nota –. Con le nuove modifiche che saranno introdotte, gli utenti in possesso di un’impegnativa urgente entro le 72 ore, contrassegnata dalla lettera “U” sulla ricetta, potranno accedere direttamente al Punto prelievi entro il termine previsto, senza quindi dover prenotare l’appuntamento tramite la app SolariQ. La prenotazione tramite app SolariQ rimarrà per le prestazioni non urgenti. L’utente troverà però una “finestra temporale” più ampia, cioè una maggiore offerta di appuntamenti opzionabili per uno dei giorni successivi al primo appuntamento disponibile, che ad oggi confermiamo essere lunedì 25 ottobre».

In sostanza: per le urgenze – se indicate come tali dal codice sull’impegnativa – ci si può recare direttamente al centro prelievi dell’ospedale; per le prestazioni non urgenti, invece, al momento si slitta al 25 ottobre.

La segnalazione del disservizio era arrivata da Federconsumatori Bergamo: «Da alcuni giorni non è possibile prenotare prelievi e consegnare campioni presso l’ospedale Papa Giovanni XXIII a causa del mancato funzionamento dell’applicazione SolariQ – rilevava Umberto Dolci, presidente dell’associazione –. Il problema è che non ne viene data informazione e nemmeno messa in atto una possibile modalità alternativa, ad esempio la possibilità di prenotare telefonicamente. Per Federconsumatori si tratta di un serio danno ai cittadini che si vedono costretti a rivolgersi altrove con relativi disagi e non sempre di facile soluzione compatibilmente alla tipologia di esami da farsi».