«Ciao Kevin, ora suona in Paradiso»: nel pomeriggio addio al 19enne di Villongo morto in moto

Dolore e incredulità hanno pervaso queste giornate all’esterno del battistero di San Filastro, a Villongo. Qui, così come già venerdì 20 agosto, è proseguito il viavai di parenti, amici e conoscenti di Kevin Mecca, il 19enne scomparso tragicamente venerdì mattina a Foresto Sparso dopo essere uscito di strada col suo motorino . Kevin era un ragazzo amato, a confermarlo sono i suoi stessi amici che, sebbene ancora sotto choc, hanno trovato la forza di abbracciarsi e stampare due grandi cartelloni su cui hanno impresso il suo nome, formato da un collage di fotografie in cui si stanno divertendo insieme e i messaggi «Eri il migliore di tutti, in tutto», «Proteggici da lassù», «Suona la tua melodia in Paradiso», solo per citarne qualcuno.

Kevin Mecca, 19 anni