Gli amici di Kevin: «Ragazzo d’oro, faceva il pony pizza per pagarsi gli studi di musica»

Due comunità, quella di Villongo e quella di Foresto Sparso, sono in lutto per la morte del diciannovenne Kevin Mecca, vittima di un tragico incidente avvenuto poco dopo le 6,30 di venerdì 20 agosto a Foresto Sparso, all’altezza del civico 25 in via Dossale , la strada che dalla parte alta del paese scende a destra verso la farmacia in località Tremellini .

Kevin Mecca aveva 19 anni