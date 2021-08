Talento del pianoforte si schianta con lo scooter: grande dolore a Villongo per la morte del 19enne Kevin

Ha perso la vita in un incidente in moto a Foresto Sparso nella mattinata di venerdì 20 agosto.

Grande dolore a Villongo per la morte di Kevin Mecca, 19 anni, che ha perso la vita nella mattinata di venerdì 20 agosto, in un incidente in moto a Foresto Sparso. Il giovane era alla guida di una moto e stava procedendo lungo via Dossale quando all’altezza della curva ha perso il controllo del mezzo. Nel cadere il 19enne ha sbattuto con violenza contro un muro per ragioni ancora da accertare. A dare l’allarme, intorno alle 6.30, due anziani che passavano nella zona che hanno attivato i soccorsi.

La notizia della morte di Kevin si è diffusa velocemente tra amici e parenti, increduli per questa terribile tragedia: il ragazzo, studente all’Istituto alberghiero Riva di Sarnico, era una giovane promessa al pianoforte e frequentava l’Accademia musicale «Euterpe» di Sarnico . «Purtroppo stamattina ci è giunta la drammatica notizia della morte improvvisa del nostro allievo Kevin Mecca. Il consiglio direttivo , il corpo docenti,gli allievi e in particolar modo l’insegnante Elena Masnaghetti si uniscono al dolore dei familiari, conoscenti, parenti e persone a lui care» scrive la scuola sui social.