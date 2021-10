Come interpretare i disegni dei bimbi: per i genitori tre incontri «on-line»

Tre incontri virtuali per imparare a capire i disegni e per interpretarli: Afb Patronato di Bergamo, insieme all’Ufficio della Pastorale scolastica della Diocesi di Bergamo, nell’ambito delle iniziative per la formazione di docenti, genitori ed educatori hanno organizzato alcuni seminari con Evi Crotti, una delle massime esperte in Italia su questi temi. «Crediamo che insegnanti e genitori incontrino ogni giorno il disegno e gli scarabocchi dei piccoli – spiega Grazia Zucchetti, responsabile formazione di Afp Patronato –. Il disegno è l’espressione concreta dei sentimenti e delle emozioni . E comprendere come ogni disegno sia il tentativo da parte del bambino di mostrare il suo mondo, se stesso e il proprio temperamento diventa necessario per instaurare una relazione migliore adulto-bambino . Nei webinar proposti, che sono indirizzati non solo a insegnanti ed educatori, ma anche ai genitori, si verrà accompagnati da Evi Crotti, una delle massime esperte in Italia in questo campo, a intuire i segnali utili a comprendere i messaggi contenuti nella rappresentazione grafica dei piccoli».

Ogni appuntamento affronta un tema diverso: lo scarabocchio, l’interpretazione dei disegni di «base» e i segnali di disagio nella scrittura. «Dove ci sono fragilità legate alla scrittura – continua Zucchetti – è necessario che i docenti e i genitori siano in grado di sostenere e accompagnare il bambino affinché non si percepisca malato, ma possa spiccare il volo nella sua particolarità». Il costo dei webinar è di 25 euro. «Già a 12 mesi il bambino fa lo scarabocchio – dice Evi Crotti – . È importante che l’adulto possa conoscere come interpretarlo per aiutare il bambino. Se ci concentriamo sul disegno invece parliamo di qualcosa di più difficile. In questo caso esprime qualcosa di sé e di come lui stesso vive all’interno della famiglia. Lo scopo di questi incontri è quello di conoscere il bambino nella società odierna per aiutarlo a crescere e ad avere uno sviluppo armonico, che non è facile ». Il primo incontro, sullo scarabocchio, si terrà martedì 19 ottobre, mentre gli altri incontri sono stati fissati per il 9 novembre e il 30 novembre. Le registrazioni degli incontri rimarranno on line per 30 giorni. Gli incontri fanno parte del catalogo di formazione e aggiornamento per docenti di ogni ordine e grado, genitori, educatori. Si tratta di formazione on line per facilitare la fruizione dei percorsi, e molti webinar sono rivedibili in replica. Il catalogo su: https://corsionline.afppatronatosv.org/ . Info: [email protected]