Comunali, in ottobre 193 mila al voto in Bergamasca. L’incognita terzo mandato

Iniziano a stringersi i tempi per l’introduzione del terzo mandato consecutivo per i sindaci dei Comuni con popolazione sotto i 15 mila abitanti. Almeno per quelli che andranno alle elezioni nella prossima tornata elettorale, per cui le date non sono ancora ufficiali ma l’ipotesi più accreditata è domenica 10 e lunedì 11 ottobre.

A questo appuntamento elettorale in Bergamasca guardano 38 Comuni, per una popolazione complessiva di circa 193 mila abitanti. E di questi, ben 36 al di sotto dei 15 mila abitanti, per cui i sindaci, se passasse il via libera al terzo mandato consecutivo (già consentito sotto i tremila abitanti) potrebbero ricandidarsi.

Proprio di questo cambiamento si discute da tempo: l’Anci, l’associazione nazionale dei Comuni, lo ritiene fondamentale per contrastare la crescente penuria di candidati. Per decidere c’è tempo fino all’incirca a metà agosto: la data delle elezioni va fissata in modo definitivo dal Ministero dell’Interno almeno 55 giorni prima del voto. Il tempo, quindi, stringe.