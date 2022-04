Covid, ristori e truffe: al vaglio un centinaio di operazioni sospette

È il contagio economico, e come per il virus c’è una bussola fatta di numeri a descriverne i contorni. Il Covid ha aperto nuovi varchi per la criminalità finanziaria, con margini piuttosto ampi: tra l’inizio della pandemia e la fine del 2021 in Lombardia sono state segnalate 945 operazioni economiche sospette legate in qualche maniera all’emergenza ; di queste, tra le 50 e le 100 hanno avuto luogo in Bergamasca. A due anni dall’inizio della pandemia, l’Unità di informazione finanziaria (Uif) della Banca d’Italia ha tirato le somme di questi specifici flussi opachi: sotto la lente dell’intelligence di Bankitalia è così passato un campionario vario di affari dubbi, dagli artifici per creare false perdite e ottenere il diritto a ristori e finanziamenti sino alle truffe negli acquisti di dispositivi di protezione individuali.