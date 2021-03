Dal Monumentale al Bosco della Memoria Giovedì il premier Draghi a Bergamo

Il «D-day» si avvicina. Giovedì il premier Mario Draghi sarà in visita a Bergamo, terra scelta per la sua prima uscita ufficiale da Roma . Il momento non è casuale: il 18 marzo cade la Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid, istituita dal Parlamento prendendo come riferimento la data-simbolo del 2020, quando la città venne attraversata dai camion dell’Esercito con le bare che il cimitero non riusciva più ad accogliere . Il programma, definitivo, che sta prendendo corpo in queste ore in un fitto scambio tra Palazzo Chigi e Palafrizzoni, prevede due tappe (al cimitero Monumentale e al Bosco della memoria alla Trucca), dalle 11 alle 12. L’evento sarà in diretta su Ra1, visto che il pubblico non potrà partecipare per le norme anti Covid da zona rossa.

Si parte dal Monumentale