Dall’11 ottobre nelle Rsa via con la terza dose per 6 mila ospiti

Il motore è già rodato, mancano però gli ultimi dettagli per rimetterlo in moto. E, magari, qualche accorgimento utile a rendere ancora più efficace la messa in sicurezza in vista dell’inverno.

Il via libera del ministero della Salute per la dose «booster» del vaccino agli ospiti delle Rsa e agli over 80 dà di fatto l’assist al disegno tracciato dalla Regione per la «fase 3». In sostanza: dall’11 ottobre, salvo cambiamenti, si rinforza la carica immunitaria degli anziani delle case di riposo e degli altri ultraottantenni. In un «momento successivo», come specifica la circolare del ministero, la terza dose potrà essere somministrata anche agli operatori sanitari over 60 «o con patologia concomitante tali da renderli vulnerabili a forme di Covid-19 grave» o con «elevato livello di esposizione all’infezione».

Palazzo Lombardia aveva già indicato la strada: gli ospiti delle Rsa saranno (ri)vaccinati direttamente nelle strutture, per gli altri over 80 invece saranno operativi centri vaccinali, farmacie, medici di base, vaccinazioni domiciliari. Quando sarà il loro momento, gli operatori sanitari riceveranno l’inoculazione nei centri vaccinali o negli ospedali in cui lavorano. Per tutte queste categorie, la dose «booster» sarà iniettata almeno sei mesi dopo il completamento del ciclo vaccinale «primario». I numeri per la Bergamasca, secondo quanto stimato dall’Ats, sono interessanti: circa 6 mila gli ospiti delle Rsa, 76 mila gli over 80, 24 mila complessivamente gli operatori sanitari e sociosanitari, dunque più di 100 mila persone in tutto. Per la dose «addizionale» riservata agli immunocompromessi (già iniziata il 20 settembre, 18 mila i bergamaschi interessati) sono operativi l’ospedale di Alzano, il «Papa Giovanni», l’ospedale di Treviglio e il centro vaccinale di Rogno. Resteranno attivi per la terza dose, aveva spiegato la scorsa settimana l’Ats, anche i centri vaccinali di Albino, Chiuduno, Clusone, Dalmine e Mapello, e verranno assicurati un centro vaccinale a Bergamo e uno in valle Brembana.