«Donna annegata, lui voleva ucciderla»

Il racconto che Carlo Fumagalli ha reso al pm Carmen Santoro mercoledì in carcere coincide nella sostanza con la versione che è stata diffusa nelle ore successive alla morte della convivente Romina Vento, 44 anni , la donna annegata nel fiume Adda martedì sera a Fara Gera d’Adda dopo che lui s’è lanciato (intenzionalmente, secondo le prime accuse) in acqua con la propria auto sulla quale c’era anche la compagna. Lei è morta, lui è riuscito a mettersi in salvo: è stato rintracciato tre ore più tardi dai carabinieri a Vaprio d’Adda, in stato confusionale e con gli abiti inzuppati. Non si può definire un’ammissione, ma è certo che il 49enne arrestato con l’accusa di omicidio volontario aggravato non ha preso le distanze dalla ricostruzione che i militari della Compagnia di Treviglio e del Nucleo investigativo di Bergamo hanno effettuato sulla base di riscontri e testimonianze . E dal racconto che ha fatto davanti al pm sarebbe emersa la volontà di uccidere la 44enne, probabilmente perché lei aveva manifestato l’intenzione di lasciarlo.