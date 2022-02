Donna urtata dal treno a Rovato, muore 43enne residente a Trescore

Incidente lungo i binari alla stazione ferroviaria di Rovato, nel Bresciano. Una donna di origini moldave, di 43 anni, residente nella Bergamasca, a Trescore Balneario, è stata urtata da un treno in transito ed è deceduta.

Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di un incidente e non di un gesto estremo. Non ci sono testimoni, ma pare, dalle informazioni raccolte, che la donna sarebbe stata urtata dal treno e alcuni passanti l’avrebbero notata riversa sulla banchina dal treno successivo. La 43enne, partita da Chiari, era scesa a Rovato per prendere la coincidenza per Bergamo. Proprio a Rovato il tragico incidente. Sul posto sono arrivati i Carabinieri della Compagnia di Chiari insieme ai soccorsi.Gravi disagi sulla tratta Milano - Verona.