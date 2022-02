Droga, lo spaccio ora è su Telegram

L’«erba» varia dai 45 euro per cinque grammi di «AK-47» ai quattromila per mezzo chilo di «Super puzzola». L’hashish dai 30 euro per due grammi ai 570 euro per 30 grammi di «Banana kush». Dieci pezzi di allucinogeno Lsd costano 100 euro, un etto di ketamina 1.400 euro. Poi c’è la cocaina, venduta a 350 euro per cinque grammi di quella «88% colombiana», oppure a 250 euro per lo stesso quantitativo di polvere «75% peruviana», mentre due grammi di coca «96% boliviana» vengono venduti a 180 euro. Il prezzario, ovviamente del tutto illegale, arriva da alcune chat di Telegram siglate «Bergamo», dove si sono trasferiti, dal primo lockdown per la pandemia (ormai due anni fa) in avanti, i pusher.

La nuova frontiera