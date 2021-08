Elezioni, 23 sindaci (su 27) si ricandidano: «La passione vince su tanti problemi»

Dei primi cittadini in carica che possono ricandidarsi, la stragrande maggioranza ha già annunciato che lo farà. Facchinetti: «Ne vale ancora la pena». Calegari: «Impegnarsi è anche un dovere».

«Dev’essere masochismo», scherza da Predore il primo cittadino uscente (e ricandidato per il terzo mandato consecutivo) Paolo Bertazzoli. Dev’essere, forse, una passione che riesce a superare le difficoltà, se dei 27 sindaci uscenti che si potevano riproporre nello stesso ruolo alle prossime amministrative di ottobre, ben 23 hanno già più o meno ufficialmente deciso di farlo (e in un altro paio di casi potrebbero arrivare riconferme in questi giorni).

Segno che alla fine la voglia di portare avanti il lavoro iniziato in qualche modo prevale su bilanci ingessati, burocrazia, timori e dubbi per un mestiere sempre più «ingrato».