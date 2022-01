Esenzione pagamento dei ticket: sanzioni per 3.500 bergamaschi

Le lettere sono arrivate nelle ultime settimane, in numero consistente. Circa 3.500 in Bergamasca, secondo la Cgil, e con importi anche attorno al migliaio di euro (e pure oltre). Spesso un salasso, perché indirizzate soprattutto a persone che già si trovano in difficoltà: disoccupati, precari, anziani. Sono le raccomandate con i verbali di «accertamento e notificazione di illecito amministrativo» per aver usufruito – indebitamente, secondo quanto si legge nelle missive – dell’esenzione dal pagamento dei ticket sanitari.Alla base c’è una vicenda nota e con alcune puntate precedenti, attorcigliata attorno a una normativa non semplice. Ieri la Cgil ha rilanciato il tema. Le raccomandate sono «emesse» da parte dell’Ats, in applicazione di normative regionali e nazionali.

La sintesi è tracciata dallo Spi-Cgil lombardo: questi accertamenti riguardano prevalentemente «pensionati o disoccupati che negli anni 2016-2017 hanno erroneamente continuato ad utilizzare i codici di esenzione E01, E04, E02, E12, non sapendo di non averne più diritto in quanto la loro condizione era nel frattempo cambiata». «Nulla da eccepire in merito al pagamento di quanto dovuto – premette lo Spi-Cgil lombardo –, ma il problema è che, in base alla normativa, la somma corrispondente all’importo del ticket non pagato viene raddoppiata per effetto dell’applicazione della sanzione amministrativa, mettendo in grande difficoltà famiglie già duramente provate». Negli anni scorsi, ricorda il sindacato, la Regione aveva «esonerato» dall’applicazione della sanzione amministrativa, facendo pagare invece solo il ticket; per il 2021, invece, questa «mediazione» non è stata prorogata. Il sindacato chiede un intervento della Regione.