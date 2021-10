Ex cinema Nuovo, il pressing di Conad. «Un mese per decidere»

«Un’offerta commerciale di prestigio in una location adeguata nel centro della città», dichiarava nel giugno del 2017 l’amministratore delegato di Conad Centro Nord, Ivano Ferrarini, che annunciava «un investimento da due milioni di euro e il via ai lavori entro l’anno». Quattro anni dopo, del cantiere non c’è traccia e le condizioni dell’edificio vanno peggiorando. Tetto e facciate da rifare, tutti gli impianti da rimettere a nuovo. Un deterioramento progressivo che fa crescere i costi di recupero, tanto che il milione di euro preventivato potrebbe non bastare. «Più passa il tempo e più le cose si complicano – ammette oggi Ferrarini –.­ Ci piacerebbe poter realizzare il progetto entro il 2023, quando Bergamo e Brescia saranno Capitale della Cultura. Sappiamo bene che l’enogastronomia avrà un ruolo importante nella partita, ma non possiamo aspettare troppo. Entro la fine di ottobre vogliamo dalla proprietà una risposta definitiva».

L’accordo prevede un contratto di affitto per nove anni e la disponibilità da parte di Conad a sostenere parte dei lavori di riqualificazione dell’edificio, «una compartecipazione ai lavori immobiliari per la quale ci eravamo già detti disponibili in passato». Stando al progetto di recupero, il piano terra dell’ex teatro sarebbe destinato alla vendita dei prodotti della linea Sapori&Dintorni, affiancati da eccellenze di provenienza internazionale; al primo piano verrebbe invece realizzato un ristorante .