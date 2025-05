Fumata bianca in Vaticano alle 18.07: eletto il nuovo Papa. Campane e applausi a San Pietro - Foto e video

L’attesa per l’annuncio «Habemus Papam»

Eletto alla quarta votazione

La gioia dei fedeli in piazza San Pietro

Non appena la fumata si è conclusa le transenne che delimitavano la piazza in diverse aree sono state aperte e poi richiuse per far confluire i fedeli il più vicino possibile alla loggia delle benedizioni prima del passaggio delle bande. Mentre i cellulari, la cui linea si è interrotta, hanno immortalato ogni dettaglio di questi storici momenti, dal suono delle campane a festa alla banda della Gendarmeria, delle Guardie Svizzere e dei Carabinieri, nell’attesa di vedere il nuovo Papa. Gli elicotteri e il drone hanno continuato a sorvolare la piazza e via della Conciliazione che si velocemente riempita di fedeli.