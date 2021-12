Vandalismi e furti, chiude il presepe nel cortile Boschi a Cologno al Serio

«Sono nove anni che sopportiamo atti di vandalismo, ma finora ci siamo sempre messi una mano sul cuore, perché non volevamo rovinare la gioia del Natale ai bambini, ai ragazzi e ai disabili che ogni anno vengono a visitare il nostro presepe. Ma quando butti mesi di lavoro e di fatica, giorno e notte, senza ricavarci nulla, e poi vedi quello che è successo per colpa della maleducazione di certa gente, non resta che gettare la spugna».

C’è tanta amarezza nelle parole di Luisa Ganzerla e del marito Andrea Zappella, rispettivamente «la mente» e «le braccia» del grande presepe del cortile Boschi di Cologno al Serio.