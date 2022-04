Giornata di autopsie, nel pomeriggio l’interrogatorio davanti al gip Di Vita

Hamedi El Makkaoui è accusato di omicidio volontario aggravato e ha già confessato il delitto nel lungo interrogatorio dei carabinieri sabato notte e in quello, alla presenza del suo avvocato Fabio Marongiu, durato una quarantina di minuti davanti al sostituto procuratore Maria Esposito che ha emesso il provvedimento di fermo. Dalla tarda mattinata di domenica si trova nel carcere di via Gleno.

Sempre nella giornata di martedì 26 aprile, nella camera mortuaria dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, l’anatomopatologo Luca Tajana dell’Istituto di medicina legale di Pavia eseguirà l’autopsia sul corpo di Anselmo Campa, l’imprenditore di Grumello di 56 anni ucciso dal giovane a martellate in testa. I colpi, stando a un primo esame esterno del corpo, sarebbero diversi ma quanti sono con esattezza, quale è stato quello mortale e in quali punti hanno raggiunto l’imprenditore lo stabilirà l’esame. La difesa non ha nominato un proprio consulente. D’altra parte la vicenda appare ormai chiara: secondo la confessione di Hamedi, «Luca» come si faceva chiamare, la sera del 19 aprile è andato a casa di Campa per parlare dell’auto, una Clio intestata alla ditta del grumellese, che lui aveva in uso dal 2017 e stava pagando a rate.