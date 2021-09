Giovane travolto da pirata della strada: il cerchio si stringe, c’è un sospettato

C’è un sospettato per l’incidente con omissione di soccorso accaduto mercoledì 22 settembre nel pomeriggio, in cui è rimasto ferito gravemente un pachistano di 24 anni che tornava a casa in bicicletta dopo aver concluso il suo turno di lavoro. La notizia trapela da fonti investigative.

Le indagini per risalire all’identità del pirata della strada, condotte a ritmo serrato dai carabinieri della Compagnia di Treviglio dopo l’incidente, avrebbero portato in poche ore a imboccare una pista ritenuta buona e a stringere il cerchio attorno a un sospettato. Bocche cucite per il momento sugli elementi in mano agli investigatori, che starebbero ancora cercando riscontri e indizi a carico dell’individuo per corroborare le loro tesi.