Giovani, conclusa l’edizione estiva di «Ragazzi on the road». Magoni: «Il sogno, portarla in tutti i capoluoghi»

Si è conclusa a Palazzo Pirelli a Milano la speciale edizione estiva del progetto «Ragazzi On The Road», iniziativa che ha coinvolto una ventina di ragazzi dai 15 anni in su, delle province di Bergamo, Brescia e Sondrio : un format che ha portato gli studenti a mettersi nei panni degli agenti della polizia e a stare a stretto contatto con le forze dell’ordine e di pronto intervento, per dare ai giovani più consapevolezza dell’attività da loro svolta. L’evento si è svolto nella mattinata di domenica 12 settembre alla presenza del presidente del Consiglio regionale, Alessandro Fermi, del consigliere segretario Giovanni Malanchini, e degli assessori regionali alla Sicurezza e Polizia Locale, Riccardo De Corato, e al Turismo, Lara Magoni.

«Sul tema giovani tanti parlano ma poi c’è chi prova a fare qualcosa per loro; noi – ha detto Fermi -–vogliamo provare a fare uno scatto in più con questo progetto provando anche a strutturarlo istituzionalmente e magari ad esportarlo». «Abbiamo fatto rete tra le migliori energie del territorio – ha sottolineato Malanchini –. Ringrazio i sindaci e gli amministratori che hanno dato forza a questo progetto nonostante il difficile periodo di pandemia».