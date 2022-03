Giovani e disagio: nel 69% la pandemia ha lasciato ferite

Abuso di alcool e sostanze stupefacenti, disturbi alimentari, autolesionismo che si spinge spesso fino a gesti estremi. Complice anche la pandemia, e la sua onda lunga che ha lasciato ferite aperte. Sono queste le problematiche che oggi, come non mai, investono i giovani.

Per questo motivo, e con l’obiettivo di supportare le famiglie e gli educatori a cogliere i segnali del disagio giovanile al fine di prevenirlo e curarlo, gli esperti si sono confrontati sul tema nell’Aula magna dell’Università degli studi di Bergamo durante un seminario dal titolo eloquente: «Il dolore sommerso». Organizzato dalla stessa università, in collaborazione con il Centro di psicoterapia integrata di Bergamo e con l’Associazione Stefano Berzi, il seminario ha fatto luce su quanto il disagio giovanile si declini in maniera sempre più grave e diffusa.