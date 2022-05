Gli rubano l’identità e chiedono cinque prestiti a nome suo

Ha urtato casualmente uno sconosciuto mentre usciva da un ospedale e da lì è partita un’odissea che si è dipanata tra furti d’identità e truffe che sembra ancora lontana dalla conclusione. La vicenda, resa nota da Adiconsum, l’associazione consumatori della Cisl che lancia un allarme sul problemi che possono causare i furti di identità, ha avuto come protagonista nei giorni scorsi un ex funzionario di banca. L’uomo, tornato a casa dall’ospedale, si rende conto che gli manca il portafogli, ma poco dopo riceve la telefonata dei carabinieri che lo informano che è stato ritrovato: mancano i soldi, ma i documenti ci sono, inutile presentare denunce.

Dopo un po’ di tempo, però, cominciano i problemi. L’uomo viene contattato da una finanziaria che gli riferisce che il finanziamento richiesto è stato rifiutato. Lui disconosce qualsiasi richiesta e verificando i dati capisce che sono falsi, come anche la carta di identità. Rifà il documento e sporge denuncia. Ma non finisce qui. Siccome è ben informato avendo lavorato in banca, interpella la Crif, la Centrale rischi finanziari, e scopre che a suo nome risultano ben 5 richieste di finanziamento, che vengono bloccate dopo il suo intervento. Compresa la richiesta di cessione del quinto sulla pensione.