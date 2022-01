I tremila orobici senza neve: per chi scia, slalom tra ghiaccio ed erba

Fa più caldo in quota che in pianura. Sui Tremila orobici, solo negli anfratti all’ombra c’è ancora un po’ di neve

Come era nelle previsioni da alcuni giorni il fenomeno dell’inversione termica continua a far sentire i suoi effetti anche sul nostro territorio. Alle temperature minime sotto zero registrate ieri nelle aree di pianura (-2,2 a Brignano Gera d’Adda, -0,7 a Filago, -2,1 a Geromina di Treviglio) fanno purtroppo da contrasto quelle positive delle località di montagna; +3,1 alla Baita Termen al Monte Pora, +3,3 Zambla Alta, +3 al rifugio Vodala a Spiazzi, +2,1 a Capovalle di Roncobello e +1,2 al rifugio Curò)

Ai 3.050 metri del Pizzo Coca la stazione del Centro meteo lombardo ha registrato, alle 19 di domenica 16 gennaio, un valore di -8,3 a fronte dei -15,8 di martedì scorso. Questa situazione meteo non ha quindi giovato alle stazioni sciistiche, che da alcuni giorni si sono purtroppo viste costrette a fare a meno degli impianti di innevamento artificiale.