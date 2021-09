Il caso della vigilessa uccisa: su YouTube i depistaggi della figlia che commentava le indagini e le trasmissioni tv

Stando a quanto racconta il Giornale di Brescia, tra il 22 luglio e il 20 agosto, Silvia Zani, arrestata pochi giorni fa con la sorella Paola e il fidanzato Mirto Milani, ha pubblicato lunghi messaggi, spesso parlando in terza persona e chiamando la madre «Laura».

Commentando la trasmissione «Estate in diretta» del 22 luglio scrisse: «Forse mia madre non è più in vita, ma con lei da quella casa é uscito per non tornare più anche il futuro di una famiglia, la mia famiglia, fragile, discreta, ma resiliente, che non si è mai sgretolata, che è sempre rimasta forte nonostante tutto, ma che adesso non esiste più». «Vorrei che fossi qui con me: non riesco - scriveva - a vivere senza di te, tu che hai sempre creduto in me, in noi. Spero che questo mistero venga svelato, spero di rivederti ancora, se no penso che ti raggiungerò presto».