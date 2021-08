Il grido d’allarme: «Rsa in ginocchio, conti in rosso e senza ristori»

Da mesi - inascoltate - denunciano una situazione non più sostenibile. E il grido d’allarme corale si fa più forte ora: con la chiusura dei Bilanci 2020 è evidente nero su bianco che i conti non tornano. Le case di riposo bergamasche sono in ginocchio. Scontano i mancati ingressi di nuovi ospiti durante la prima ondata della pandemia e l’obbligo, tuttora in vigore, di tenere dei posti liberi (uno ogni venti) per isolare gli eventuali casi Covid. Senza contare la carenza di infermieri e le liste d’attesa che ricominciano ad allungarsi. Riparte così il pressing degli addetti ai lavori sulle istituzioni «per richiamare una doverosa attenzione». L’appello è soprattutto rivolto alla Regione, «debitrice» a loro dire, di ristori mai arrivati.

I bilanci