Il malore in auto e l’incidente: addio ad Annalena, angelo degli anziani

Annalena Colombi di Barzizza aveva 61 anni. Aveva lavorato in casa di riposo e si occupava dei genitori anziani. I funerali a Gandino lunedì 21 febbraio.

Non ce l’ha fatta Annalena Colombi, la sessantunenne di Barzizza di Gandino protagonista dell’incidente martedì mattina a Cazzano Sant’Andrea, accaduto poco dopo le 9. La donna era in via Giuseppe Mazzini al volante della sua Volkswagen Tiguan, quando è stata colta da un’improvviso malore: ha perso il controllo dell’auto che finita contro il muretto della recinzione esterna di un’abitazione. Annalena Colombi si è spenta nella tarda mattinata di ieri all’ospedale «Bolognini» di Seriate, dove era stata trasportata d’urgenza.

Martedì l’allarme era arrivato da alcuni automobilisti e passanti che hanno assistito alla scena: sul posto sono giunti i carabinieri e i vigili del fuoco di Bergamo e Clusone, la Croce Verde di Colzate e l’equipe emodinamica di Seriate (l’elisoccorso, invece, non era riuscito ad arrivare da Bergamo a causa delle avverse condizioni meteo). Le forze dell’ordine e il personale sanitario avevano subito rilevato che la donna era stata colta da un grave malore. In ospedale si è poi scoperto che era stato causato da un’aneurisma celebrale che non le ha lasciato scampo.