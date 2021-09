Il Tar boccia Ryanair: bimbi e disabili, posti vicini gratis

Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso di Ryanair, confermando così l ’efficacia del nuovo Regolamento tecnico dell’Enac per l’assegnazione gratuita dei posti a sedere dei minori (da 2 a 12 anni) dei disabili e delle persone a ridotta mobilità vicino ai genitori e/o accompagnatori, pubblicato a luglio. Per i giudici amministrativi il pagamento di un prezzo per l’assegnazione del posto aereo accanto a un passeggero con queste caratteristiche è configurabile come un inadempimento del vettore alla regolamentazione europea, nonché un impedimento concreto per l’utente passeggero alla realizzazione dei suoi diritti.