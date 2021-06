«Il tesoro della biblioteca Mai. Così ce ne prendiamo cura»

Beatrice e Benedetta usano «sgarzino» e gomma Wishab ormai con disinvoltura. Erika e Paolo la pressa la girano in simultanea, quasi una coreografia. Sono i ragazzi del laboratorio di restauro della Mai, a cui la civica biblioteca che si affaccia su Piazza Vecchia affida libri antichi, bisognosi di cure. Il laboratorio, che coinvolge ragazzi con disabilità, è finalmente ripartito, dopo lo stop di un anno dettato dalla pandemia: «Mi è mancato – dice Paolo Riva-. È bella questa attività e mi piace poterla fare in questo luogo bellissimo. Spezza la routine della settimana, mi piace anche il percorso per arrivare alla Mai, attraverso Città Alta».

È una bellezza che cura i cuori, tra pagine coccolate e ripulite dai segni del tempo, due chiacchiere con gli educatori e il restauratore Paolo Brevi. E il futuro del laboratorio, affidato dal Comune di Bergamo al Consorzio Solco Città Aperta, ha un posto nella futura Casa Suardi: «L’amministrazione – dice Nadia Ghisalberti, assessore alla Cultura del Comune di Bergamo - dà talmente valore a questo progetto che ha pensato di allestire, nel futuro ampliamento della biblioteca, spazi attrezzati e laboratori per il restauro di carte antiche, di cui la biblioteca è ricca. Il laboratorio avrà uno sviluppo nella Capitale della cultura 2023, il progetto di inclusione e specializzazione dei giovani è in linea con i valori che il Ministero chiede nella valorizzazione del patrimonio».