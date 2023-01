In 200 mila hanno salutato Ratzinger, giovedì i funerali - Ecco il programma

Il sole è calato ormai da un paio d’ore quando il portone della Basilica di San Pietro si chiude per l’ultima volta prima dei funerali di Benedetto XVI. Quasi duecentomila persone in tre giorni (195 mila) hanno reso omaggio al Papa emerito, scomparso il 31 dicembre, a 95 anni, e la cui salma è rimasta esposta per 72 ore all’interno della Basilica simbolo della cristianità. Un’onda ininterrotta di fedeli e turisti, come quelli attesi per la giornata di domani, giovedì 5 gennaio, quando papa Francesco presiederà le esequie per l’ultimo saluto al suo predecessore . «È stato un grande maestro di catechesi», le parole di Bergoglio dall’Aula Paolo VI dove oggi (mercoledì 4 gennaio) ha tenuto la tradizionale udienza generale del mercoledì. «Il suo pensiero acuto e garbato - ha aggiunto - non è stato autoreferenziale, ma ecclesiale, perché sempre ha voluto accompagnarci all’incontro con Gesù».