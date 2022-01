Inchiesta sui quartieri: il Villaggio Sposi è giovane, le famiglie si trovano bene - Foto e video

È il laboratorio demografico della città. Lo spicchio di Bergamo che più è cresciuto negli ultimi trent’anni, il quartiere che meglio affronta il contropiede all’invecchiamento, il rione che sfida l’inverno delle nascite. Il Villaggio degli Sposi è una fotografia rara, in una città – e in un Paese – che avverte il peso degli anni. Qui solo il 25,5% dei residenti è over 60, il dato più basso delle diverse aree cittadine, e gli under 40 sono invece il 42,1% (solo Carnovali, Celadina e Grumello al Piano fanno meglio). Certo è cambiato radicalmente il volto del Villaggio nel corso degli anni, perché gli abitanti sono aumentati decisamente: erano 2.316 nel 1987 e sono diventati 4.487 nel 2020, +93,7%. Praticamente raddoppiati, mentre la città ha registrato una sostanziale stabilità (+2,4%): è stato il tasso di crescita più alto tra i quartieri cittadini, frutto di un cammino a diverse velocità. La parabola s’è alzata soprattutto tra 1992 e 1998, quando i residenti sono passati da 2.452 a 3.676, oltre 200 l’anno in media; gli anni Duemila, soprattutto il segmento 2000-2005, hanno visto una progressiva frenata, ma la tendenza di espansione comunque non è mai venuta meno.

