Incidente lungo la Cremasca: un’auto si ribalta per evitare lo scontro

I Vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine e i volontari di Treviglio sono, infatti, intervenuti per un incidente stradale, verificatosi a Cologno, in via Crema intorno alle 7 di sabato 22 gennaio.

Scontro tra auto, una della quali capottata dentro un fosso con la necessità dell’intervento dei vigili del fuoco per estrarre l’occupante, nella mattinata di sabato 22 gennaio a Cologno al Serio. Due le persone rimaste ferite, un 22enne e un 44enne, che sono stati trasportati in ospedale ma fortunatamente senza gravi conseguenze.

L’incidente è accaduto poco prima delle 7 in via Crema (provinciale Cremasca) di fronte all’area artigianale, a poca distanza dal confine con il comune di Morengo. I due veicoli, una Clio guidata da un 44enne e una Qashqai con al volante un 22enne, viaggiavano nella stessa direzione provenendo entrambe da Morengo. All’altezza di via Valle d’Aosta, la Clio ha svoltato a sinistra per raggiungere la carpenteria dove l’autista doveva iniziare il proprio turno di lavoro.